Nothing deverá lançar mais um produto com design transparente

Após anunciar oficialmente a data em que revelará o Nothing Phone (2), parece que a marca fundada por Carl Pei tem mais uma novidade para revelar.

O fundador e CEO da Nothing compartilhou em sua página no Twitter uma imagem de um cabo USB-C feito de material transparente - o mesmo utilizado nos dispositivos lançados até agora pela marca. Vale lembrar que os cabos oferecidos pela Nothing são tradicionalmente na cor branca.

Com essa imagem, parece claro que a Nothing planeja lançar um cabo USB-C com o característico design da marca, o que certamente deixará os fãs muito satisfeitos.

No entanto, ainda teremos que esperar para saber quando esse acessório estará disponível para venda.

pic.twitter.com/LOYjBLa5UZ