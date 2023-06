'Concept' imagina como será a nova geração dos AirPods Max

A Apple lançou os AirPods Max há mais de dois anos e, com a possibilidade de novos modelos surgirem em breve, é interessante especular sobre as possíveis mudanças que a "Empresa da Maçã" pode fazer.

Parker Ortolani compartilhou no Twitter um conceito da próxima geração dos AirPods Max, que inclui algumas inovações observadas nos óculos de realidade virtual e aumentada Vision Pro.

As alterações parecem focar principalmente no conforto para os usuários dos AirPods Max, buscando reduzir o impacto do uso prolongado na cabeça. Com um material mais flexível, seria mais fácil guardar os fones de ouvido. Também são incorporadas algumas novidades relacionadas ao áudio adaptativo.

É importante ressaltar que não está claro se a Apple se inspirará nos Vision Pro para a próxima versão dos AirPods Max, mas, por enquanto, as imagens acima nos dão uma ideia do caminho que a Apple poderá seguir.

