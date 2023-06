TikTok poderá tornar-se um rival (ainda) mais 'feroz' do Instagram

O TikTok confirmou que se encontra testando uma nova área dentro da sua app de nome ‘Trendy Beat’, a qual permitirá aos utilizadores comprarem uma grande variedade de produtos.

A funcionalidade começou por ser avançada pelo Financial Times, sendo mais tarde anunciada oficialmente pelo TikTok. Como conta o site TechCrunch, os produtos que poderão ser adquiridos podem até surgir em vídeos compartilhados no TikTok, com a venda sendo feita pela própria empresa responsável pelo TikTok - ByteDance.

Sabe-se que esta área Trendy Beat do TikTok está a sendo atualmente testada no Reino Unido, sendo bastante provável que não demore a ser lançada oficialmente entre os utilizadores do aplicativo.

