Esta é a primeira imagem do novo dobrável da Oppo

O site 91mobiles compartilhou uma primeira imagem do Oppo Find N3 Flip, o próximo aparelho dobrável da marca chinesa que, alegadamente, será lançado no final do ano.

A julgar por esta imagem, o Oppo Find N3 Flip terá um design semelhante ao do Galaxy Z Flip 4 da Samsung, uma câmara traseira de três sensores e uma tela secundário de maiores dimensões para notificações, ler mensagens e acessar mais rapidamente a determinadas apps.

Não se sabe se o Oppo Find N3 Flip será lançado oficialmente nos mercados globais, para isso teremos de aguardar um pouco mais por novidades.

