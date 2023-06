Virgin Galactic fará 1.º voo comercial ao espaço. Há data (e tripulação)

A Virgin Galactic realizará, ainda esta semana, seu primeiro voo comercial ao Espaço. No dia 29 de junho, o 'Galactic 01' decolará do Novo México, nos Estados Unidos, levando oficiais da Força Aérea italiana e um pesquisador, conforme anunciado hoje.

O comandante dessa missão será Walter Villadei, um coronel italiano. Ele será acompanhado por Pantaleone Carlucci, Angelo Landolfi e Colin Bennett.

"Olá, 'Galactic 01'! Conheça a tripulação. Em 29 de junho, eles partirão para realizar mais de uma dúzia de experimentos no espaço, que examinarão como a microgravidade afeta o corpo humano e outros materiais", diz uma mensagem da empresa norte-americana publicada na segunda-feira no Twitter. Vale lembrar que, entre 2005 e 2014, a Virgin Galactic vendeu cerca de 600 passagens espaciais por um preço entre 200.000 e 250.000 dólares. Nos últimos anos, mais 200 passagens foram vendidas por 450.000 dólares cada.

A Virgin Galactic concorre com a empresa do bilionário Jeff Bezos, a Blue Origin, que também oferece voos suborbitais curtos e já enviou 32 pessoas ao espaço.

