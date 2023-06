NASA quer começar a escavar solo da Lua a partir da próxima década

Um cientista da NASA, Gerald Sanders, revelou à Reuters que a agência espacial norte-americana tem planos de iniciar a escavação do solo da Lua a partir do ano de 2032, com o objetivo de quantificar de forma mais precisa os recursos disponíveis em nosso satélite natural.

Acredita-se que nos próximos anos a NASA enviará uma broca para a Lua para realizar testes iniciais, com escavações em larga escala previstas para o início da próxima década.

Dentro do programa Artemis, a NASA tem planos de enviar novamente astronautas à Lua em 2025, e a partir dessa missão é esperado que sejam lançadas mais iniciativas visando uma presença mais prolongada no solo lunar.

