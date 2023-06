Luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg pode acontecer no Coliseu de Roma

Os últimos dias têm sido marcados pela suposta disputa de ringue que ocorrerá entre Elon Musk (Tesla, SpaceX e Twitter) e Mark Zuckerberg (Facebook, Instagram e WhatsApp), com novos rumores indicando o local onde o evento acontecerá.

Segundo o site TMZ Sports, a luta entre os dois líderes de empresas de tecnologia poderá ocorrer no icônico Coliseu de Roma, na Itália. A publicação menciona que o ministro da Cultura do governo italiano teria contatado diretamente Mark Zuckerberg para discutir essa possibilidade. De acordo com fontes do TMZ, aparentemente, ambos os executivos parecem gostar da ideia de escolher o Coliseu para sua luta.

Na verdade, o próprio Musk mencionou em sua conta no Twitter (abaixo) que há, de fato, uma chance de a luta acontecer no Coliseu de Roma.

As últimas informações sobre essa luta entre Musk e Zuckerberg indicam que a organização está sob responsabilidade do presidente do UFC, Dana White, e que os detalhes estão sendo finalizados para que o evento aconteça.

Some chance fight happens in Colosseum — Elon Musk (@elonmusk) June 30, 2023

