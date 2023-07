Homens usam IA para melhorar resultados em apps de encontros

Um estudo levado a cabo pela Attractiontruth indica que há alguns homens usando Inteligência Artificial (IA) para melhorarem os respetivos perfis em aplicações de encontros como o Tinder, o Bumble e o Hinge.

A Attractiontruth, uma empresa especializada no uso de IA no mundo do ‘online dating’, concluiu que, em 1.371 homens inquiridos, 20% dos participantes diz usar ferramentas como a ChatGPT para gerir descrições de perfis ou enviar mensagens a pessoas com quem têm ‘match’.

Sobre o motivo que os leva a usar IA para estes fins, 37% dos homens diz sentir-se mais confiante com o sexo oposto, com 24% a referir sentir uma melhoria nas capacidades de comunicação.

“Ao usar IA para iniciar e gerir conversas em apps de encontros, os utilizadores podem desfrutar de resultados mais positivos e uma melhoria na qualidade das interações”, afirmou o cofundador da Attractiontruth, Salvatore Damiata, em conversa com o Business insider.

Leia Também: Está sendo produzido um jogo de 'Blade Runner'. Veja o trailer