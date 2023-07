PlayStation 5 menor e mais leve pode ser lançado até ao final do ano

A Sony planeja lançar um novo modelo "slim" do PlayStation 5 no final do ano, revelou a Microsoft durante uma audiência no processo com a Comissão Federal do Comércio dos EUA, relacionado à aquisição da Activision Blizzard.

A empresa de tecnologia de Redmond compartilhou essa informação em documentos apresentados em tribunal. "A PlayStation também vende uma Edição Digital por 399,99 dólares e espera-se que seja lançada uma PlayStation 5 Slim no final do ano pelo mesmo preço", afirmou a Microsoft, de acordo com o site The Verge.

Vale lembrar que os rumores sobre uma versão menor e mais leve do PlayStation 5 não são novos e têm circulado há algum tempo. No entanto, a Sony continua mantendo o mistério sobre essa possibilidade, e teremos que aguardar um pouco mais.

