A bateria pode ser um dos grandes argumentos do iPhone 15

Um novo rumor originado em uma das fábricas da Foxconn, responsável pela produção dos iPhones da Apple, indica que todos os modelos da próxima geração de iPhones terão baterias com maior capacidade do que seus antecessores.

De acordo com o site GSMArena, as informações disponíveis sugerem que o iPhone 15 terá uma bateria de 3.877 mAh, o iPhone 15 Plus contará com 4.912 mAh, o iPhone 15 Pro deverá ter 3.650 mAh e, por fim, o iPhone 15 Pro Max virá com uma bateria de 4.852 mAh.

Para se ter uma ideia da melhoria, o iPhone 14 foi lançado com uma bateria de 3.279 mAh, o iPhone 14 Plus com 4.323 mAh, o iPhone 14 Pro com 3.200 mAh e o iPhone 14 Pro Max com 4.323 mAh.

Caso a especulação se confirme, fica evidente que essa é uma melhoria significativa e pode se tornar um dos principais argumentos desses novos iPhones. O anúncio oficial da série iPhone 15 está previsto para o mês de setembro.

Leia Também: Meta lança esta semana uma nova rede social para rivalizar com o Twitter