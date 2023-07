Alerta: Fotos do iPhone podem ser apagadas pela Apple

No dia 26 de julho, a Apple encerrará o My Photo Stream, um dos seus serviços que armazena automaticamente fotografias captadas nos últimos 30 dias. Com esse encerramento, é possível que algumas pessoas distraídas acabem perdendo várias de suas preciosas fotografias.

No entanto, há uma maneira de evitar a perda das suas fotografias. Você precisará acessar o My Photo Stream e salvar as fotos no seu iPhone, transferindo-as posteriormente para o serviço de armazenamento na nuvem iCloud da Apple.

Vale ressaltar que as fotos deixaram de ser carregadas automaticamente para o My Photo Stream em 26 de junho, mas mesmo assim, recomendamos que você verifique se salvou tudo o que deseja manter.

