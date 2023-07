AirPods não funcionam? Eis como pode resolver o problema

Os usuários de fones de ouvido sem fio, como os AirPods, conhecem bem a utilidade desses gadgets, que permitem ouvir música e fazer chamadas sem lidar com fios. No entanto, a conexão sem fio pode às vezes trazer complicações, já que é necessário sincronizar os fones de ouvido com dispositivos como smartphones ou computadores.

Se você não conseguir sincronizar os fones de ouvido sem fio com os dispositivos desejados, verifique a bateria - certifique-se de que os dois fones estão com carga suficiente. Outra dica é verificar se o Bluetooth do seu dispositivo está ativado e tentar sincronizar os fones de ouvido sem fio novamente.

Você também pode verificar se as saídas de som dos seus fones de ouvido sem fio não estão obstruídas e, se nenhuma dessas opções funcionar, tente fazer um "reset" para restaurar as configurações de fábrica.

Leia Também: Perdeu um dos fones de ouvido da Apple? Saiba o que fazer!