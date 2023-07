Assinar documentos no computador? É fácil com estas sugestões

Se você precisa assinar documentos com frequência no trabalho e ainda sente que precisa imprimir cada um deles para assinar manualmente, temos o prazer de informar que não precisará fazer isso com tanta frequência.

Isso ocorre porque existem ferramentas especializadas que permitem que você assine documentos digitalmente, o que o ajudará a economizar tinta e papel, além de cumprir suas tarefas de forma muito mais rápida.

O site TechRadar tem algumas sugestões de ferramentas e softwares que permitem que você assine documentos digitais com total segurança e comodidade. Você pode conhecê-los na galeria acima.

