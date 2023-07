Usa o WhatsApp para trabalhar? A opção que queria está a caminho

O WhatsApp está desenvolvendo novas funcionalidades para o seu aplicativo de mensagens e, segundo o site WABetaInfo, os usuários da versão beta para Android tiveram a oportunidade de conhecer uma dessas novidades.

De acordo com as informações disponíveis, os usuários do WhatsApp terão a capacidade de filtrar as conversas no aplicativo de mensagens, o que facilitará o acesso apenas a determinados tipos de conversas.

A imagem compartilhada pela publicação mostra que os usuários poderão filtrar as conversas entre mensagens não lidas, contatos pessoais e contatos profissionais. Dessa forma, os usuários conseguirão ter uma separação mais clara entre assuntos pessoais e profissionais.

Essa funcionalidade ainda está em fase de testes, mas, considerando que já está na fase beta, é provável que seja lançada em breve.

