Maioria das pessoas no Tinder já está numa relação, diz estudo

Um novo estudo indica que quase dois terços das pessoas que usam a aplicação de encontros Tinder já se encontram numa relação com outra pessoa e, aparentemente, não estão propriamente interessados em encontros.

Conta a SkyNews que a investigação consistiu em falar com 1.400 pessoas entre os 18 e os 74 anos, onde foram questionadas sobre o que os leva a usar este tipo de aplicações. As conclusões indicam que muitas dessas pessoas continuam ativas no Tinder pelo mesmo motivo que estão nas outras redes sociais - entretenimento e conexões sociais.

Além disso, muitos dos participantes deste estudo também apontaram que a utilização do Tinder e apps semelhantes ajuda a ter mais confiança e auto-estima, recolhendo ‘likes’ e também ‘matches’ com outras pessoas.

Todavia, diz um dos autores do estudo que este tipo de utilização leva a um “jogo de engano” da parte dos utilizadores.

“Algumas pessoas sentem-se enganadas com o uso de apps de encontros, porque sempre que tens uma nova plataforma, as pessoas realmente pensam que podem encontrar alguem. E então as pessoas vão de plataforma em plataforma, mas sempre que estão lá não estão satisfeitas”, notou Germano Vera Cruz, um cientista de dados e professor de psicologia na Université de Picardie Jules Verne em França.

