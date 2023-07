Chega sempre atrasado? Eis o ‘truque’ do Google Maps que precisa conhecer

O Google Maps é um dos principais aplicativos de navegação disponíveis, permitindo aos usuários chegarem aos seus destinos sem se perderem. Felizmente, o Maps também possui algumas características ideais para aqueles que costumam chegar atrasados.

Uma dessas características é a possibilidade de obter uma previsão da hora de chegada em um determinado percurso, não apenas quando se está prestes a iniciar uma viagem, mas também para planejar a viagem com antecedência para o dia seguinte.

Imagine que você tem um compromisso marcado para a manhã do dia seguinte e deseja planejar o percurso. Basta consultar o Google Maps e inserir o seu destino, em seguida, tocar no botão de direções e ir até ao canto inferior esquerdo, onde encontrará o ícone dos três pontos orientados na vertical. Ao tocar no ícone, escolha a opção “Definir hora de partida ou chegada”, onde poderá indicar a que horas pode sair de casa para obter as horas em que chegará ao destino.

Essa é uma funcionalidade útil do Google Maps e, infelizmente, poucos usuários a utilizam para facilitar o dia a dia. Agora que você conhece esse pequeno 'truque', talvez consiga evitar atrasos desnecessários para compromissos futuros.



