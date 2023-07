TikTok prepara lançamento de rival do Spotify em mais países

O TikTok anunciou recentemente o lançamento do seu serviço de streaming de música, chamado TikTok Music, com o objetivo de competir com o Spotify e o Apple Music. Inicialmente lançado no Brasil e na Indonésia, o serviço agora se expandirá para três novos países: Austrália, México e Singapura.

Segundo o site TechCrunch, essa abordagem cautelosa demonstra que o TikTok está tomando medidas cuidadosas ao expandir o TikTok Music para novos mercados. Para viabilizar esse serviço, a empresa chinesa fez parcerias com importantes gravadoras de música, incluindo Universal Music Group, Warner Music Group e Sony Music.

Embora ainda não haja detalhes específicos sobre os planos do TikTok para o lançamento em outros países, acredita-se que, eventualmente, o TikTok Music será disponibilizado em todos os territórios onde o aplicativo TikTok está presente.

