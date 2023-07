ChatGPT foi usado para terminar os livros de 'A Guerra dos Tronos'

Há mais de uma década, os fãs de 'A Guerra dos Tronos' aguardam ansiosamente pelo lançamento de 'The Winds of Winter', o próximo livro da saga de George R. R. Martin que continua inacabada.

Cansado de esperar pelo autor, um desenvolvedor independente chamado Liam Swayne pediu à ferramenta de Inteligência Artificial (IA) da OpenAI, o ChatGPT, para concluir a história nos dois livros que ainda não foram lançados: 'The Winds of Winter' e 'A Dream of Spring'.

Swayne contou ao site IGN que tudo começou com um primeiro pedido ao ChatGPT para descrever como seria o primeiro capítulo de 'The Winds of Winter', repetindo o processo até obter 45 capítulos. Em seguida, solicitou detalhes mais pormenorizados desses capítulos para que a escrita ficasse semelhante à de George R. R. Martin.

A versão dos livros criada pelo ChatGPT foi disponibilizada gratuitamente e agora os leitores podem ler tanto 'The Winds of Winter' quanto 'A Dream of Spring'. Naturalmente, ainda teremos que esperar pelas versões oficiais de George R. R. Martin, e quando isso acontecer, será interessante perceber até que ponto a IA acertou com o desfecho da história.

Leia Também: Netflix cancela filme de He-Man após investimento de mais de R$ 140 milhões