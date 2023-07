Lançamento do iPhone 15 pode ser adiado, afirma analista

Um analista do Bank of America, chamado Wamsi Mohan, acredita que o lançamento do iPhone 15 poderá ser adiado por "algumas semanas".

Mohan acredita que pode haver alguns contratempos na produção da nova geração dos smartphones da Apple, porém, na nota enviada aos pesquisadores, ele não menciona razões específicas. Apesar disso, não se descarta a possibilidade de que a chegada às lojas acabe sendo postergada para o quarto trimestre.

Vale lembrar que os rumores sobre a série iPhone 15 indicam que todos os modelos da nova geração contarão com a Dynamic Island, uma das principais novidades dos modelos Pro da série iPhone 14. Por esse motivo, é provável que as empresas parceiras de produção da Apple possam enfrentar alguns obstáculos na fabricação dos novos modelos.

Apesar dos possíveis atrasos no lançamento, é totalmente possível que o anúncio oficial continue sendo planejado para o mês de setembro, como é de praxe nos eventos de novos produtos da Apple.

