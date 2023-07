Apple está a desenvolver rival do ChatGPT. Está a caminho o 'AppleGPT'?

A Bloomberg divulgou a notícia de que a Apple está desenvolvendo uma ferramenta de Inteligência Artificial (IA) para competir com o ChatGPT da OpenAI.

De acordo com a publicação, a IA em questão é chamada internamente de 'AppleGP', e seu nome verdadeiro seria supostamente 'Ajax'. As fontes que confirmaram o projeto informaram que a Apple possui várias equipes envolvidas, com uma delas lidando especificamente com questões de privacidade.

Ainda não se sabe qual será o objetivo da Apple ao criar uma ferramenta de IA semelhante ao ChatGPT, mas considerando que essa tecnologia se mostra altamente promissora para o futuro dos smartphones, é provável que a empresa de Cupertino queira garantir sua posição nesse campo.

Leia Também: Interessado no iPhone 15? Aqui tem algumas fotografias