Gestão de dados? A Lenovo apresenta nova soluções

A Lenovo anunciou a sua próxima onda de inovação em gestão de dados.

Trata-se dos novos ThinkSystem DG Enterprise Storage Arrays e ThinkSystem DM3010H Enterprise Storage Arrays, cujo objetivo é tornar mais fácil a habilitação de workloads de IA nas organizações e para desbloquear o valor dos seus dados.

E, ainda, duas novas soluções integradas ThinkAgile SXM Microsoft Azure Stack, que permitem uma solução híbrida para uma gestão de dados perfeita.

Para a marca, este é mais um passo significativo na estratégia de gestão de dados e que surge numa época em que "as empresas continuam escalando as suas operações para atender aos crescentes requisitos de dados, de segurança e de sustentabilidade".

"O cenário de gestão de dados é cada vez mais complexo e os clientes precisam de soluções que ofereçam a simplicidade e a flexibilidade da cloud com o desempenho e a segurança da gestão de dados local", afirma Kamran Amini, Vice President e General Manager of Server & Storage no Lenovo Infrastructure Solutions Group."

