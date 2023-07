Musk explica 'rebranding' do Twitter (e revela novo nome dos 'tweets')

Elon Musk explicou, nesta terça-feira, a razão da mudança de marca do Twitter, que desde ontem possui um novo nome: X. Na rede social, adquirida por 44 bilhões de dólares (aproximadamente 40 bilhões de euros) no ano passado, o empresário norte-americano também revelou como serão chamados os antigos 'tweets'.

De acordo com o fundador da Tesla e da Space X, a rede social "foi adquirida pela X Corp para garantir a liberdade de expressão e como acelerador da X, a aplicação para todos".

"O nome Twitter fazia sentido quando se tratava apenas de mensagens de 140 caracteres que iam e vinham - como pássaros a piar ['tweeting', em inglês] - mas agora é possível publicar quase tudo, incluindo várias horas de vídeo", justificou.

"O nome Twitter não faz sentido neste contexto, então temos que dizer 'adeus' ao pássaro", acrescentou.

Twitter was acquired by X Corp both to ensure freedom of speech and as an accelerant for X, the everything app. This is not simply a company renaming itself, but doing the same thing.



The Twitter name made sense when it was just 140 character messages going back and forth – like…