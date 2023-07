O mundo da Inteligência Artificial (IA) trouxe uma mudança radical à realidade, ganhando novo impulso com o lançamento da ferramenta ChatGPT. Os conteúdos gerados por IA estão se tornando cada vez mais realistas, e isso é claramente demonstrado pelos mais de 30 mil seguidores de Milla Sofia, a influencer finlandesa de 19 anos que, na verdade, não passa de uma compilação de imagens geradas por IA.

Sua conta é inteiramente alimentada por essa tecnologia, despejando mais de uma centena de fotografias da jovem, sempre impecável, sem qualquer ruga, mancha, cabelos soltos ou qualquer outro elemento "natural" do ser humano. O perfil de Milla é preenchido com imagens idílicas dela em diferentes modelos de biquínis, sempre em praias paradisíacas, com um sorriso impecável, acompanhadas por frases inspiradoras.

No entanto, não se engane ao pensar que se trata de uma experiência enganadora, pois a própria Milla se define como uma "rapariga-robô de 19 anos vivendo em Helsínquia", uma criação da IA.

"Como modelo de moda, trago uma perspectiva inigualável e futurista para o reino do estilo. Seja na passarela ou no cenário digital, minha paixão é mostrar as últimas tendências e expandir os limites da indústria da moda em constante evolução", pode-se ler no website dedicado ao projeto.

Apesar do esclarecimento inicial no início do perfil de Instagram de Milla Sofia, alguns dos seguidores parecem não estar cientes de sua natureza robótica. Comentários como "Olá, como estás, é possível ter uma conversa contigo?", "Maravilhosa, linda, sexy, elegante amiga, boa noite, milhões de beijos para ti" e "A mulher mais bonita do mundo" são comuns em suas mais de 100 publicações, gerando respostas de outros usuários que explicam que ela não é uma pessoa real, mas sim uma figura criada por computador.

Essa descoberta, no entanto, não afasta alguns de seus seguidores. Alguns até mostram interesse em conversar com ela, apesar de saberem que ela é uma IA. Isso levanta questionamentos sobre a relação entre o real e o virtual, e como algumas pessoas se deixam envolver pela influência dessa tecnologia.

"Há bastantes namoradas 'chatbot' de IA. Estou surpreso que ela não converse com as pessoas", alguém respondeu a um usuário interessado em conversar com a jovem.

Há até quem duvide dos outros usuários que explicam ser ela uma IA, questionando a veracidade da informação e argumentando que Milla já respondeu a vários comentários.

"Por que as pessoas seguem um robô? Quão triste é a sua vida? Estamos enfrentando problemas porque o mundo já não sabe, ou não se importa, com o que é real e o que não é", lamentou outro usuário.

Essa história nos faz refletir sobre os avanços da tecnologia e suas consequências em nossa percepção da realidade e nas relações humanas. É um exemplo surpreendente de como a IA está se tornando cada vez mais sofisticada em imitar a vida humana, desafiando-nos a entender o que é autêntico em um mundo cada vez mais conectado com a virtualidade.

