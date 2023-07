Fã de mensagens de voz? Então vai amar a nova funcionalidade do WhatsApp

O WhatsApp anunciou a chegada de uma nova funcionalidade criada especificamente para os aficionados por mensagens de voz. As mensagens de vídeo instantâneas estão chegando gradualmente aos usuários.

O objetivo é dar aos usuários a capacidade de gravar mensagens de vídeo curtas (até 60 segundos) pressionando o botão do lado direito do campo de mensagens - tal como acontece hoje em dia com as mensagens de voz tradicionais. Basta deslizar o botão para cima para começar a gravar sem ficar com o dedo na tela.

Assim que forem enviadas, estas mensagens de vídeo instantâneas são reproduzidas automaticamente, mas sem som. Só quando forem abertos numa conversa é que o som começa a ser reproduzido juntamente com o vídeo.

Abaixo pode ver um vídeo do fundador e CEO da Meta, Mark Zuckerberg, onde demonstra como é usar esta nova capacidade.