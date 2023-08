Atenção: WhatsApp deixará de funcionar em algumas versões do Android

Todos os anos, o WhatsApp decide deixar para trás versões mais antigas de seu aplicativo de mensagens, o que significa que alguns smartphones com versões mais antigas do Android e do iOS ficam incompatíveis com a plataforma.

Havia rumores de que a próxima "limpeza" do WhatsApp ocorreria no final de julho, mas parece que não será o caso. Oficialmente, apenas a partir de 24 de outubro, o WhatsApp deixará de oferecer suporte para Android 4.1, o que significa que o aplicativo de mensagens só será compatível com o Android 5.0 (ou versões posteriores) e também com o iOS 12 (ou versões mais recentes).

Quando o WhatsApp não é mais compatível com uma determinada versão de um sistema operacional, os usuários perdem o suporte oficial. Isso significa que eles não devem esperar por atualizações com novos recursos, correções de segurança e qualquer outro tipo de suporte.

Diante disso, os usuários que possuem versões do WhatsApp sem suporte devem considerar adquirir um dispositivo móvel mais recente.

