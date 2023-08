Google vai tornar o assistente digital mais inteligente

O Google é apenas uma das atuais empresas tecnológicas que está a investir fortemente na área da Inteligência Artificial (IA). A empresa até lançou o Bard (rival do ChatGPT) para demonstrar o que foi feito até então.

De acordo com o Axios, a Google não pretende ficar-se por aqui e está a planear integrar a sua tecnologia Large Language Model (LLM) no assistente digital Assistant. O Assistant, presente em praticamente todos os telemóveis Android, assim como nos portáteis Chromebook e colunas Nest, deverá melhorar a experiência do utilizador.

O documento a que a publicação teve acesso indica que a Google tem visto 'o potencial profundo que a IA generativa tem para transformar as vidas das pessoas' e enaltece a 'enorme oportunidade para explorar' o que o Assistant pode fazer com estas novas capacidades.

