As 3 dicas que vão melhorar a autonomia da bateria do seu laptop

Quem costuma viajar a trabalho sabe a importância de ter um laptop com uma boa bateria, capaz de durar horas suficientes para completar as tarefas necessárias.

Existem pequenos truques que podemos usar para melhorar a autonomia da bateria e obter alguns minutos adicionais de uso.

Ajustar as configurações da tela é uma forma eficaz, como ativar o modo de economia de energia, reduzir o brilho ou utilizar o modo escuro do sistema, o que pode fazer uma grande diferença na duração da bateria.

Outra dica é reduzir o esforço do computador. Evite aplicativos mais exigentes, coloque o laptop no modo silencioso e desligue o Bluetooth ou Wi-Fi, especialmente se não precisar de acesso à Internet para o trabalho.

Por fim, é importante cuidar das condições do laptop. As baterias degradam-se com o tempo, por isso é crucial manter um ciclo saudável de recarregamento. Evite deixar o laptop sem bateria, faça vários carregamentos e evite temperaturas extremas para garantir que seu laptop continue funcionando por muitos anos.

Leia Também: Apple Watch. Saiba todas as cores dos novos relógios da Apple