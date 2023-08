Patente da Apple descreve AirPods capazes de ler ondas cerebrais

Uma nova patente submetida pela Apple, que foi avistada pelo site Patently Apple, indica que a empresa está considerando a possibilidade de produzir AirPods com a capacidade de analisar dados biológicos, incluindo ondas cerebrais.

De acordo com a patente em questão, os AirPods podem estar equipados com pequenos eletrodos posicionados ao redor da ponta dos fones, de forma a estarem em contato com a pele da orelha do utilizador. Esses eletrodos teriam a função de analisar as ondas cerebrais do usuário, além de poderem realizar a leitura de outros sinais biológicos. A mudança entre esses diferentes sinais poderia ser realizada por meio de uma área sensível ao toque nos próprios fones sem fio.

É importante ressaltar que essa patente representa uma ideia da Apple, e ainda não há garantia de que ela será implementada. O desenvolvimento de AirPods capazes de ler ondas cerebrais dependerá da direção que a empresa decidir tomar e das tecnologias disponíveis para tornar essa proposta viável.

Os AirPods da Apple já se tornaram populares por oferecerem uma experiência sem fio conveniente e de alta qualidade de áudio para os usuários. Caso a empresa consiga concretizar a ideia dos AirPods com capacidade de análise de dados biológicos, isso poderia representar um novo patamar de inovação e funcionalidades para os fones de ouvido sem fio da marca. Entretanto, até que haja um anúncio oficial por parte da Apple, resta-nos aguardar para saber se essa tecnologia será de fato lançada no mercado e como ela poderá impactar a forma como usamos os nossos dispositivos móveis.

Leia Também: Elon Musk quer convencer Apple a mudar regras da App Store