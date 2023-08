Fones sem fios do PlayStation contarão com cancelamento de ruído

A PlayStation anunciou em maio novos fones sem fio e prometeu compartilhar mais detalhes nos meses seguintes. Todavia, desde então reina o silêncio em relação aos primeiros fones sem fio da marca, com o site MySmartPrice avançando com alguns rumores.

De acordo com as informações reveladas por documentos submetidos à Comissão Federal de Comunicações dos EUA, os fones sem fio da PlayStation contarão com tecnologia de cancelamento de ruído. Além disso, é indicado que os fones sem fio estarão acompanhados por um transmissor USB que permitirá aos usuários usá-los enquanto jogam no PlayStation 5.

Por enquanto, pouco se sabe sobre esses fones sem fio da PlayStation, a não ser que serão compatíveis não só com a mais recente consola da marca como também com o PC. O lançamento está previsto para o final do ano.

Leia Também: Elon Musk quer convencer Apple a mudar regras da App Store