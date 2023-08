Apple testa processador de última geração com novo computador

Segundo um novo rumor compartilhado pelo jornalista Mark Gurman da Bloomberg, a Apple encontra-se atualmente em fase de testes do seu novo processador M3 em um Mac Mini.

O relato indica que o dispositivo é identificado como Mac 15,12, equipado com 24GB de memória RAM, um CPU de oito núcleos e uma GPU de dez núcleos. Considerando que essas são as especificações mínimas do Mac Mini com processador M2, é altamente provável que os testes estejam ocorrendo com um novo modelo do Mac Mini.

Apesar disso, é provável que seja necessário esperar até o próximo ano, em 2024, para presenciar o lançamento deste novo (e mais potente) computador.

