Pela primeira vez, mãe e filha vão viajar juntas até ao Espaço

Uma jovem estudante de 18 anos da Universidade de Aberdeen, na Escócia, chamada Anastatia Mayers, está prestes a fazer história ao se tornar a primeira pessoa a viajar para o espaço na companhia de sua mãe, Keisha Schahaff.

O lançamento desta jornada espacial está agendado para quinta-feira, dia 10 de agosto, e será realizado pela Virgin Galactic a partir do estado do Novo México, nos Estados Unidos. A oportunidade de viajar para o espaço com a Virgin Galactic foi na verdade conquistada por meio de um sorteio, que Keisha ganhou enquanto viajava de Antígua para Londres.

"Participei do sorteio e, de repente, meses depois, recebo cartas informando que fui selecionada entre os 20 escolhidos, depois entre os cinco finalistas e que ganhei", relatou Keisha à BBC. "De repente, quem estava entrando no meu quintal? O Richard Branson. Toda a equipe entrou na minha casa dizendo que ganhei e que irei para o espaço".

Apesar de Keisha atribuir a si a responsabilidade por essa vitória e pela oportunidade de viajar para o espaço, sua filha Anastatia observa que isso não teria acontecido se ela não tivesse decidido estudar filosofia e física na Universidade de Aberdeen.

"Se eu não tivesse escolhido aleatoriamente a Universidade de Aberdeen e não tivesse feito um desvio tão grande para obter meu visto, não estaríamos indo para o espaço", observou Anastatia. "Sinto que muitas coisas precisaram acontecer em momentos muito específicos para chegarmos até aqui".

Vale lembrar que este lançamento da Virgin Galactic é denominado Galactic 02 e marcará o segundo voo comercial da empresa norte-americana.

