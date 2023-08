Erupção solar é detectada na Terra e também em Marte

Os pesquisadores da Agência Espacial Europeia compartilharam a descoberta de uma erupção solar que ocorreu no final de outubro de 2021 e que foi observada tanto na Terra quanto em Marte. O aspecto mais surpreendente é que, durante esse evento, a Terra e Marte estavam em posições opostas em relação ao Sol, com uma distância de 241 milhões de quilômetros entre eles.

Erupções solares como essa liberam partículas de energia no espaço, o que pode representar perigos não apenas para seres humanos, mas também para dispositivos eletrônicos. Além de representar riscos potenciais para as pessoas na Terra, que estão protegidas pelo campo eletromagnético do nosso planeta, essas erupções são particularmente arriscadas para seres humanos no espaço.

A imprevisibilidade das erupções solares é considerada um desafio para futuras missões espaciais, especialmente aquelas de longa duração.

"Radiação espacial pode representar um risco real para a nossa exploração do Sistema Solar", declarou um dos pesquisadores em um comunicado. "A detecção de eventos com alta radiação por meio de missões robóticas é crucial para preparar-se para missões tripuladas de longa duração".

