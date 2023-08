Imagens confirmam uma das grandes novidades do iPhone 15

De acordo com os mais recentes rumores, a Apple estará planejando revelar oficialmente a próxima geração de seus smartphones, conhecida como iPhone 15, durante a segunda semana de setembro. Até lá, informações não confirmadas continuam a emergir, sugerindo as principais inovações dos novos modelos.

Uma dessas possíveis novidades foi divulgada por imagens compartilhadas pela conta Majin Bu no Twitter, que revelam a capa protetora do carro-chefe, o iPhone 15 Ultra. A grande novidade é o botão "Ação", que foi introduzido pela empresa no Apple Watch Ultra.

No relógio inteligente, esse botão proporciona acesso rápido a funções específicas, e é possível que essa mesma funcionalidade seja mantida no iPhone. Espera-se que o botão substitua o pequeno interruptor que anteriormente ficava acima dos botões de volume e permitia alternar entre os modos de som e silencioso do aparelho.

As informações até agora indicam que o botão "Ação" estará presente nos modelos Pro e Ultra do iPhone 15. No entanto, aguardamos confirmações oficiais por parte da Apple.

Apparently the cases of the iPhone 15 Ultra models show a third button that should replace the old mute switcher pic.twitter.com/6XIKgBMJVN — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 6, 2023

