Google vai recorrer a IA para corrigir erros gramaticais

O Google revelou o lançamento de uma nova funcionalidade em seu mecanismo de busca que corrigirá erros gramaticais nas pesquisas realizadas, conforme relatado pelo Mashable.

Essa nova ferramenta é impulsionada pela Inteligência Artificial e é o resultado dos investimentos da Google nessa área. Isso demonstra os benefícios que a tecnologia pode proporcionar no cotidiano dos usuários da internet.

No momento, essa funcionalidade está disponível apenas em inglês. É provável que, com o passar do tempo, ela seja gradualmente disponibilizada em outros idiomas.

