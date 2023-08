Apple Music inaugura novidade para rivalizar com o Spotify

A Apple introduziu uma nova característica no Apple Music que tem o potencial de aprimorar a concorrência com o Spotify, ao recomendar artistas e músicas que possam interessar aos assinantes.

De acordo com o Apple Insider, essa nova funcionalidade, chamada Discovery Station, opera de maneira diferente do algoritmo do Spotify, que cria várias playlists personalizadas com base no histórico de audição dos usuários.

A Discovery Station do Apple Music faz sugestões somente de músicas que os usuários ainda não tenham ouvido, ao mesmo tempo em que oferece informações sobre artistas que possam ser do interesse deles.

A Discovery Station já está disponível para todos os usuários do Apple Music.

Leia Também: Erupção solar é detectada na Terra e também em Marte