Elon Musk sabe como poderá vencer luta contra Mark Zuckerberg

Enquanto aguardamos pelo possível confronto entre Mark Zuckerberg e Elon Musk em um ringue de artes marciais mistas, os seguidores destes dois líderes das empresas tecnológicas estão debatendo fervorosamente quem poderia sair vitorioso desse eventual duelo.

Em uma postagem compartilhada no Twitter (ou "X"), um usuário identificado como Ed Krassenstein fez uma comparação entre os pesos, alturas e características de Zuckerberg e Musk, na esperança de orientar seus seguidores a fazer previsões. Elon Musk foi um dos que interagiram com essa publicação, traçando um cenário possível para o combate e apontando quem teria vantagem, dependendo das circunstâncias.

"Se a luta for breve, provavelmente sairei vencedor. Se for prolongada, o [Zuckerberg] pode ganhar pela resistência", escreveu Musk. "Minha estatura é muito maior e isso é a razão pela qual as artes marciais mistas têm divisões de peso".

É importante destacar que ainda não há uma data prevista para a realização desse confronto. Mark Zuckerberg mencionou recentemente a possibilidade de 26 de agosto como data para a luta, enquanto Elon Musk alertou sobre a possibilidade de precisar passar por cirurgia devido aos resultados de exames em seu pescoço e costas.

Dado o grande interesse em torno dessa hipotética luta entre Mark Zuckerberg e Elon Musk, ambos conhecidos por trocarem alfinetadas, é provável que em breve tenhamos mais novidades sobre esse assunto.







