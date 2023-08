Tem iPhone? Botão de terminar chamada vai 'se mover' no iOS 17

Prepare-se para uma próxima grande atualização do sistema operacional dos iPhones, pois a Apple está introduzindo uma sutil mudança no software que provavelmente afetará sua memória muscular: o botão vermelho "Encerrar Chamada" vai mudar de posição.

De acordo com a reportagem da CNN Business nesta quinta-feira, o aplicativo de telefone dos iPhones receberá uma série de atualizações no iOS 17, incluindo um novo design que reposiciona o botão de encerramento no canto inferior direito da tela, junto a outras funções.

Atualmente, o botão encontra-se separado na parte inferior central da aplicação de telefone, abaixo dos botões para silenciar, acessar o teclado ou adicionar uma chamada.

O novo layout de chamadas, que já está disponível para download na versão beta para desenvolvedores, gerou reações intensas entre os usuários do iOS nas redes sociais. Alguns usuários comentaram na plataforma 'X' (antigo Twitter), dizendo: "O iOS 17 colocou o botão do FaceTime onde o botão de encerrar chamada costumava estar", "A memória muscular que se dane!".

Essa mudança provavelmente simplificará a aparência do telefone, reunindo todas as funções em um único local.

Na Conferência Mundial de Desenvolvedores da Apple em maio, a empresa apresentou uma série de novas ferramentas para o iOS 17, que tornam as chamadas e mensagens mais personalizadas. Uma nova funcionalidade chamada 'Live Voicemail' transcreverá a mensagem de quem liga em tempo real, permitindo que os usuários decidam se desejam atender a chamada ou não, e uma ferramenta chamada 'NameDrop' permitirá que os usuários compartilhem suas informações de contato.

Conforme mencionado pelo site BGR, o iOS 17 deverá ser disponibilizado para todos os usuários na primavera.

