Sonda da Índia mostra aproximação à Lua; veja o vídeo!

A sonda Chandrayaan-3 da Índia deverá tentar pousar no solo da Lua no dia 23 de agosto com o equipamento ainda tentando se aproximar da superfície lunar. No processo, a agência espacial indiana - a ISRO - compartilhou imagens da aproximação da sonda ao satélite natural da Terra.

Como pode ver no vídeo acima, originalmente compartilhado no X (ou Twitter), a sonda Chandrayaan-3 faz uma aproximação gradual ao solo da Lua - com a superfície acidentada ficando cada vez mais próxima.

Como nota o site BGR, pousar uma sonda na Lua é mais difícil do que pode parecer inicialmente.

Dado que a Lua não tem uma atmosfera como a da Terra, diminuir a velocidade da sonda na aproximação à superfície é mais complexo e exige uma atenção maior dos responsáveis pela missão.