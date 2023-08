Elon Musk relembra oportunidade perdida por Warren Buffett

O líder da Tesla e da X (ou Twitter), Elon Musk, afirmou na rede social que o conhecido investidor Warren Buffett perdeu uma grande oportunidade ao não ter investido na Tesla quando a empresa estava apenas começando.

Musk respondeu a uma publicação compartilhada na X onde eram detalhados os feitos de Buffett e da sua empresa Berkshire Hathaway. “Podia ter investido na Tesla quando não valiamos praticamente nada e não o fez”, lembrou Musk.

Este é um assunto sobre o qual Musk já falou no passado. Nota o Business Insider que Musk contou recentemente que Buffett poderia ter investido na Tesla quando a empresa valia apenas 200 milhões de dólares.

A fabricante de automóveis elétricos tem neste momento uma capitalização de mercado de 680 mil milhões de dólares.

