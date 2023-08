Uma das opções mais esperadas da Threads pode ser lançada esta semana

Uma notícia divulgada pelo The Wall Street Journal indica que a Meta poderá estar próxima de lançar a versão web da rede social Threads, uma das opções mais pedidas pelos usuários da plataforma.

A publicação destaca que a versão web da Threads poderá ser lançada no começo desta semana, indicando que chegará com mais capacidades de pesquisa e outras novidades. No entanto, é informado que “os planos de lançamento não são finais e podem mudar”, pelo que podemos ter de aguardar um pouco mais do que seria esperado.

Vale lembrar que a Threads continua sem funcionar na União Europeia, uma decisão da Meta devido a políticas de proteção de dados dos usuários como é o caso do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD).