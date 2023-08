iPhone 15 Pro: Imagem revela celular em nova cor

Os rumores têm apontado para o anúncio da série iPhone 15 para a segunda semana de setembro e, por enquanto, continuam chegando mais informações sobre os diferentes modelos desta nova geração de smartphones da Apple.

Segundo o 9to5mac, a Apple deverá abandonar a cor dourada nos modelos Pro do iPhone 15, substituindo-a por uma versão em cinza - conhecida por enquanto como Titan Gray. Na verdade, a mesma publicação compartilhou uma imagem do iPhone 15 Pro em Titan Gray, que permite ter uma ideia do ‘look’ do novo celular.

Há ainda informações de que a Apple pretende substituir a tonalidade roxa por uma nova cor, a qual será o azul escuro. Quanto ao iPhone 15 e iPhone 15 Plus, estes dois modelos devem ser lançados em preto, verde, azul, amarelo e também rosa.

© 9to5mac