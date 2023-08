Cometa aproxima-se da Terra e poderá ser visível em setembro

Os apaixonados pela observação do Espaço podem ter em setembro a oportunidade de observar a passagem do cometa C/2023 P1 Nishimura - avistado pela primeira por Hideo Nishimura, no Japão, no dia 11 de agosto.

Os investigadores ainda não estão certos do percurso que o C/2023 P1 Nishimura fará nas próximas semanas, mas acreditam que poderá vir a ser visível no dia 12 de setembro - quando estiver a 125 milhões de quilômetros de distância da Terra. Todavia, é também provável que seja necessário recorrer a outro tipo de equipamento uma vez que, com a aproximação ao Sol, pode tornar-se mais difícil de observar.

O mais curioso do C/2023 P1 Nishimura é que a comunidade científica parece ainda não estar certa das origens deste cometa. Como afirma o site BGR, parte da comunidade científica acredita que o C/2023 P1 Nishimura pode ter origem interestelar, enquanto outros apontam que deverá ser um cometa do Sistema Solar.

