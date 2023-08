Investigadores acreditam ter descoberto origem de ventos solares

Um grupo de investigadores publicou na revista científica Science um artigo onde diz acreditar ter descoberto a origem dos ventos solares, tendo para tal recorrido a instrumentos na sonda Solar Orbiter da NASA e da Agência Espacial Europeia.

De acordo com dados analisados por esta equipe de investigadores, os ventos solares têm origem em plasma emitido por zonas do Sol conhecidas como buracos coronais. Este plasma, que mede cerca de cem quilômetros de comprimento, pode chegar a velocidades de 100km por segundo e dura apenas entre 20 a 100 segundos, chega a temperaturas suficientes para ser uma contribuição significativa para os ventos solares.

Apesar destes dados, os investigadores continuam a procurar perceber como funciona este fenômeno, o que ajudará a responder a mais questões relacionadas com a estrela no centro do nosso Sistema Solar.