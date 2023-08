NASA destaca fotografia de galáxia em espiral captada pelo James Webb

A NASA escolheu destacar a galáxia M66 em seu site "Astronomy Picture of the Day". Esta é uma galáxia do tipo espiral, e o que a torna especial é que o núcleo parece estar desalinhado em relação aos seus braços.

Os pesquisadores acreditam que essa diferença entre o núcleo e os braços pode ser explicada pela possível influência gravitacional das galáxias M65 e NGC 3628. A M66 continua sendo um objeto de intenso estudo pela comunidade científica, e a imagem em questão foi capturada pelo Telescópio Espacial James Webb.

Quanto à própria M66, ela está localizada no Trio de Leão e está situada a uma distância de 35 milhões de anos-luz da Terra.

© APOD

