James Webb capta novas imagens (deslumbrantes) de galáxia espiral

A Agência Espacial Europeia divulgou imagens da galáxia espiral conhecida como M51 (ou NGC 5194), situada a uma distância de 27 milhões de anos-luz da Terra.

A imagem mais recente, compartilhada em 29 de agosto, exibe essa galáxia tal como foi capturada pelos instrumentos a bordo do Telescópio Espacial James Webb, revelando um nível de detalhe inédito, seja no núcleo ou nos braços que irradiam a partir do centro.

Pode ver as imagens em questão na galeria acima.

Leia Também: Noite de 'Lua Azul'. As imagens deslumbrantes da segunda superlua do mês