Veja as fotografias do novo Iphone em diversas cores

Nos últimos dias, temos visto cada vez mais informações sobre as cores do próximo iPhone 15 e, graças à página @SonnyDickson na rede social X (ou Twitter), agora podemos ver fotos dos telefones propriamente ditos.

As imagens em questão mostram apenas o iPhone 15, mas, como no ano passado, as opções devem ser as mesmas para o iPhone 15 Plus. Conforme pode observar nas imagens acima, o iPhone 15 deverá estar disponível em preto, branco, azul, amarelo e também rosa.

Além disso, é possível notar outros detalhes sobre este dispositivo. Além da câmera com dois sensores, também é visível que o interruptor de modo silencioso se mantém - algo que não deve acontecer nos modelos Pro, que supostamente contarão com um novo botão Ação.

A Apple confirmou recentemente que o anúncio oficial da série iPhone 15 ocorrerá em 12 de setembro, portanto, não teremos que esperar muito mais para obter todos os detalhes.

