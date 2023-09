Google Maps vai ter informações sobre a qualidade do ar e a energia solar

Para fazer face à nova realidade climática do mundo, a Google Maps vai contemplar novas funcionalidades.

Assim, em breve, esta plataforma deixará de ser uma plataforma apenas de navegação - com indicações sobre rotas e localizações - e passará a ter também informações sobre a energia solar, a qualidade do ar e o pólen. Estas informações podem ser encontradas num novo separador, que terá o nome 'Ambiente'.

O acesso a estes dados pode ajudar os utilizadores a criar ferramentas e serviços mais informados em termos ambientais, explica a Google, citada pelo Mashable. As previsões da qualidade do ar e do pólen podem ser utilizadas para ajudar o público a evitar zonas que representem um risco para a saúde, prestar assistência a pessoas com doenças respiratórias ou alergias, ou mesmo facilitar atividades pouco poluentes.

A Google espera que a aplicação possa ajudar empresas e consumidores individuais a criar mais edifícios amigos do ambiente e incentivar à instalação de painéis solares, por exemplo.

A funcionalidade, anunciada na conferência Cloud Next da empresa, faz parte da missão da empresa em "ajudar indivíduos, cidades e parceiros a reduzir coletivamente 1 gigatonelada das suas emissões de carbono anualmente até 2030".

Leia Também: Einstein, teletransporte e o misterioso "Experimento Filadélfia"