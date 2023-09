Meteorito 'pinta' céus da Turquia de verde; confira o vídeo

Um meteorito que passou pelos céus da Turquia, mais concretamente na cidade de Erzurum, deixou para trás um rasto de luz verde, na noite de sábado (2).

O fenômeno foi captado em vídeo e amplamente compartilhado nas redes sociais.

As luzes verdes que puderam ser vistas em várias províncias terão surgido devido à pressão sentida pelo objeto na entrada na atmosfera.

"Um grande meteorito verde foi visto atravessando o céu na Turquia há momentos. Wow", escreveu um internauta, na rede social X (Twitter).

Nas imagens, uma criança é vista brincando com um balão quando, de repente, as nuvens no céu noturno assumem uma tonalidade verde.

A large green meteor was spotted blazing through the sky in Turkey moments ago.



Wow. pic.twitter.com/eQEYLG2ihB — Nahel Belgherze (@WxNB_) September 2, 2023

