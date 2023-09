Data de lançamento do novo PlayStation Portal é divulgada

A PlayStation divulgou a data oficial para o lançamento do novo dispositivo portátil Portal. O aparelho estará à venda a partir de 15 de novembro, por 219,99 euros (aproximadamente R$ 1,3 mil), sendo que em alguns países já é possível fazer à pré-reserva.

Por enquanto, a pré-reserva está apenas disponível através da PlayStation Direct e em alguns países, mas deverá chegar a outras lojas a 29 de setembro.

Este é apenas um dispositivo de streaming, pelo que não será possível ligar o PlayStation Portal ao catálogo de jogos do PlayStation Plus Premium sem ter um console PlayStation 5. Também não será possível jogar títulos de realidade virtual do PlayStation VR2 neste dispositivo.

“O PlayStation Portal vai se ligar remotamente àao seu PlayStation 5 via Wi-Fi, para que possam pular do PlayStation 5 para o PlayStation Portal. É possível jogar no PlayStation Portal jogos que estejam instalados no seu PlayStation 5 e que usem o comando Dualsense”, informou a empresa.