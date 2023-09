Smartphone que serve de bolsa? O Honor V Purse consegue ser duas coisas

Há muito tempo que os fabricantes de smartphones tentam apelar ao estilo, produzindo modelos inovadores, com cores únicas e capas divertidas. Mas a marca chinesa Honor anunciou um novo conceito de smartphone, com uma visão diferente.

Segundo o 'CNet', o Honor V Purse é um conceito de celular dobrável que funciona como uma bolsa. Na verdade, não se pode colocar nada dentro dele, como se pode fazer com uma verdadeira bolsa, mas foi concebido para ser usado como uma mala de mão ou ombro.

A Honor espera que este modelo "seja o prenúncio do início de dispositivos eletrônicos vistos como uma categoria inteiramente nova de bens de consumo na moda".

Ao contrário da maioria dos smartphones dobráveis do tipo livro, que se abrem para revelar duas telas que se transformam num só, o V Purse tem uma única tela que envolve o exterior do corpo do smartphone. Com efeito, isso dá-lhe a aparência de duas telas, um de cada lado do dispositivo quando este está dobrado.

Além disso, é aqui que a V Purse fica mais moderna. Como se trata de um acessório de moda, permite-lhe trocar o wallpaper da tela em ambos os lados do celular para combinar com a sua roupa do dia (e alguns deles até são interativos).

Pode adicionar ainda alças de corrente (para que possa usá-lo ao ombro ou carregá-lo), em couro ou fitas, entre outros designs que se prendem ao celular.